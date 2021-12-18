Германия может радикально действовать в отношении "Северного потока-2", – Госдеп

Соединенные Штаты Америки провели переговоры с новоизбранным правительством Германии касаемо "Северного потока-2". Немецкая сторона заверила, что поддержит Украину в случае новой российской агрессии.

Госдеп США сообщил, что между США и Германией есть договоренности и понимание. Рассматривают даже остановку газопровода, если Россия снова начнет вооруженную агрессию.

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"У нас состоялись хорошие обсуждения с новым правительством Германии. Они сделали несколько очень решительных заявлений по "Северному потоку-2" и о своей постоянной поддержке соглашения, которое мы с ними заключили", – сообщают в Госдепе.

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Газопровод до сих пор не имеет сертификации. Ее остановили в ноябре. Чтобы получить разрешение на эксплуатацию, Россия должна провести реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.