Германия может стать новым геополитическим соперником России благодаря своим танкам

Танковый геополитический пинг-понг. Интересно поляки геополитически выкручивают руки немцам, чтобы те передали Украине танки Leopard 2.

Понимаю готовность поляков помочь, но пока о передаче не говорится. Пока будут ждать создания танковой коалиции, в результате которой Германия должна согласовать эту передачу. То есть, физически пока 0 передали, но реально уже можем рассчитывать на 10 "польских" Leopard.

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Сколько в Европе есть танков Leopard 2

Уже прогресс в том, что, по крайней мере, нам не впаривают немецкие Leopard 1, а говорится уже о Leopard 2. Теперь вопрос в том, сколько и какой модификации. Давать мало танков нам не нужно – говорится о батальонах танков (по 30+ штук), а не ротах (10).

Когда говорят о 2 тысячах Leopard 2, которые есть по всей Европе, то это несколько стран и много разных версий танков. И там не всё так просто.

13 стран, но часть из них "проблемные" в плане поставки техники:

Венгрия (4 единицы),

нейтральная Австрия (56),

Швейцария (44).

Пожалуй, можем отбросить малых операторов этих танков, у которых мало танков, поэтому нет, что отдавать:

Дания (44 танка),

Португалия (37),

Норвегия (36, но еще 16 единиц 2А4 на хранении).

Это где-то 10% имеющихся танков Leopard 2 в Европе.

Отдельно есть Турция (316 единиц) и Греция (353 единицы). Греки не отдают технику, а пытаются выменять у тех же немцев на более современную именно из-за Турции – их геополитического соперника.

То же касается турков. Выходит, что оба гипотетических соперника "ездят" на немецких танках. Так или иначе, но это уже 30% всех имеющихся в Европе Leopard 2.

Наверное, можно как-то договориться с греками о части танков, но тогда им должны немцы пообещать еще более новые на смену старым. Почему тогда их не передать сразу Украине? Помочь грекам – создать проблемы с турками. Хочешь не хочешь, но все крутится вокруг немцев и их решения.

Остается 5 стран-операторов.

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Испания – 327 танков. Версия Leopard 2A4 (108 штук) и 2E (219 штук).

Летом Испания уже вроде бы хотела передать Украине то ли 40, то ли 54 танка модели 2A4, которые сняли с войска еще 15 лет назад. Часть из них от 11-й бригады Эстремадура, пережившей селевой оползень 1997-го года. Летом все завершилось ничем, потому что эти танки больше подходили для запчастей. Кто знает, может быть, это тоже нам будет интересно, если нам будут поставлять именно 2A4.

Но все равно видим, что более модерный танк у них это 2E, а вот 2A4 – остатки танковой армии Испании 90-х годов. Все 108 не отдадут. Сколько реально работают? Сколько из них хранится? С Испанией нужно договариваться даже о деталях.

Швеция – 120 штук Leopard 2A5. Точнее местный вариант 2A5 с местным названием Stridsvagn 122. Не очень понятно, можно ли этот вариант потом без проблем ремонтировать и искать детали, потому что это все-таки это "шведская" версия.

Финляндия могла бы передать Украине германские танки. У этой страны есть 100 танков версии 2A6 и еще 100 версий 2A4 на хранении. То есть это три батальона Leopard 2A4, на которые можно рассчитывать.

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Польша – в общей сложности 247 Leopard, но все сложно.

137 штук версии 2A4 с местным апгрейдом к версии 2PL;

105 штук более новых Leopard 2A5;

еще 5 Leopard 2PL.

Итак, обещанная "польская" танковая рота, скорее всего, будет с 2A4. Видим, что в общей сложности здесь могут быть 3 – 4 танковых батальона версии 2A4. Хочется 2A5, но будем реалистами – 2A4 является самым реальным вариантом.

Ну и собственно Германия. Основание Бундесвера – современные 2A5, A6, A7 (245 штук). С этого нам ничего не перепадет. Но у немцев есть 78 штук Leopard 2A4 на хранении, постепенно возвращаемых в армию. Итак, это еще 2 потенциальных "украинских" батальона.

Сколько танков нужны Украине

Залужный сказал, что нам нужно 300 танков для возвращения к статус-кво уровня 24 февраля. Если сложить все европейские варианты 2A4, то мы еле-еле набираем 300 – 400 танков. Это если все согласятся нам все передавать, все в строю, все работает:

78 (GER) + 137 (POL) + 100 (FIN) + 108 (ESP) = 423 штуки

Дадут ли действительно 100 – 200 – 300 – 400 танков Leopard 2? Или дадут 100 Leopard 2 и несколько сотен Bradley сверху? Хм.

Часть точно есть только на бумаге, часть нужно оставить на детали, часть должна будет заменять утраченные танки. Даже более современные версии турецких Leopard горели в Сирии от ПТРК. Потому это помощь, но не панацея. Они тоже будут теряться.

Конечно, нужно договариваться с другими странами тоже. Есть еще канадцы. Может, благодаря диаспоре нам что-то перепадет. Есть те же греки, с которыми, возможно, немцы договорятся об очередном танковом обмене.

Если бы у немцев с французами уже была замена Leopard и Leclerc в виде нового европейского танка MGCS, то это нам и немцам очень улучшило бы решение вопроса. Но этот проект затягивается.

Немцы могут победить российскую армию руками ВСУ

Немцам сейчас нужно одобрить для себя стратегическое решение, "пересадив" ВСУ на свои танки, которые дадут сражение российской армии. Часть будет потеряна. Чтобы восполнять потери, нужно сразу начать производить новые 2A7. А также забирать для Украины старые 2A4 и давать или обещать на смену 2A7. Впоследствии может даже начать передавать Украине 2A5 или даже 2A7.

Таким образом, проект MGCS откладывается. Немцам нужно снова становиться танковой нацией уже сейчас. Это очень тяжелое решение. С одной стороны, если немецкие танки смогут победить украинскими руками российскую армию, то это фактически намек Китаю и всем его соседям-врагам.

После "победы" фактически в очередь за Leopard могут стать (загибайте пальцы): турки, греки, азербайджанцы, индусы, пакистанцы и другие.

Это с одной стороны. С другой стороны, по крайней мере, на год танковая отрасль Германии должна перейти на военные рельсы. Потребность будет в сотнях новых танков в ближайшие годы, а также в сотнях ремонтов и апгрейдов уже в этом году. Германия открыто становится геополитическим соперником России и косвенно – Китая. То есть уже ни о какой оси Берлин – Москва – Пекин, как противовес Вашингтону, не может быть и речи.

Очень сложное решение для немцев, к которому они будут вынуждены присоединиться. Вступаем постепенно в решающие недели.

P.S. Да, все не так просто. 30 "немецких" 2A4 уже законтрактованы для Чехии (15) и Словакии (15), которые нам передали Т-72. Кажется, нужно думать снова о польском PT-91 Twardy.