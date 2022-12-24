Германия начала сворачивать сотрудничество с Ираном: что стало причиной этого решения
Источник:AP
Немецкое правительство в пятницу 23 декабря заявило, что приостанавливает сотрудничество с Ираном. Рассказываем, что стало причиной этого.
Как отмечают журналисты, Германия приняла решение приостановить экспортные кредиты и инвестиционные гарантии для бизнеса в Иране. Причиной этого стало подавление протестов властями страны.
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Сотрудничество Германии и Ирана длилось недолго
Как отмечают в Минэкономики страны, также Германия приостановила другие "экономические форматы". Речь идет о диалоге по энергетическим вопросам. Подтолкнула к этому "очень серьезная ситуация в Иране".
Заметим, что гарантии экспортного кредита защищают компании Германии от ущерба, если экспорт не оплачивается. Инвестиционные гарантии предоставляются для того, чтобы оградить прямые инвестиции немецких компаний от политического риска в странах, где они находятся.
В ведомстве отметили, что использование инструментов для проектов Ирана приостанавливали на десятилетия. Но с 2016 года произошла "короткая фаза открытия". Она стала возможной после соглашения Ирана с мировыми государствами, включая ту же Германию, которая касалась ядерной программы. Известно, что гарантии предоставлялись или продолжались на несколько проектов. Правда, после 2019 новых не было.
Коротко о протестах в Иране
- Напомним, что общенациональные протесты в Иране вспыхнули в сентябре 2022 года. Причиной этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали. Произошло это якобы из-за нарушения строгого иранского дресс-кода, которого должны соблюдать женщины.
- С того момента протестующие призвали свергнуть правящих священнослужителей Ирана. Власти государства пытались подавить демонстрации, а также усилить давление на активистов.
- Мы же напомним, что накануне Иран пригрозил Зеленскому из-за речи в Конгрессе. Представитель МИД Нассер Канаани цинично заявил, что его страна "не поставляла ни одной военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине".
- В то же время он подчеркнул, что "стратегическое терпение Ирана не безгранично". Этими словами он отреагировал на якобы "безосновательные обвинения", прозвучавшие от Зеленского во время своего выступления в США.