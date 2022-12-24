Як зазначають журналісти, Німеччина ухвалила рішення призупинити експортні кредити й інвестиційні гарантії для бізнесу в Ірані. Причиною цього стало придушення протестів владою країни.

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Співпраця Німеччини й Ірану тривала недовго

Як зазначають у Мінекономіки країни, також Німеччина призупинила інші "економічні формати". Мовиться про діалог з енергетичних питань. Підштовхнула до цього "дуже серйозна ситуація в Ірані".

Зауважимо, що гарантії експортного кредиту захищають компанії Німеччини від збитків, якщо експорт не оплачується. Інвестиційні гарантії надаються для того, щоб захистити прямі інвестиції німецьких компаній від політичного ризику в країнах, де вони перебувають.

У відомстві зауважили, що використання відповідних інструментів для проєктів Ірану призупиняли на десятиліття. Але з 2016 року відбулася "коротка фаза відкриття". Вона стала можливою після угоди Ірану зі світовими державами, включно з тією ж Німеччиною, яка стосувалася ядерної програми. Відомо, що гарантії надавали або продовжували на кілька проєктів. Правда, після 2019 року нових не було.

Зауважимо, що у 2021 році німецько-іранська торгівля склала 1,76 мільярда євро. А за 9 місяців 2022 року – 1,49 мільярда євро.

Коротко про протести в Ірані