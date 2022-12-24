Как отмечают журналисты, Германия приняла решение приостановить экспортные кредиты и инвестиционные гарантии для бизнеса в Иране. Причиной этого стало подавление протестов властями страны.

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Сотрудничество Германии и Ирана длилось недолго

Как отмечают в Минэкономики страны, также Германия приостановила другие "экономические форматы". Речь идет о диалоге по энергетическим вопросам. Подтолкнула к этому "очень серьезная ситуация в Иране".

Заметим, что гарантии экспортного кредита защищают компании Германии от ущерба, если экспорт не оплачивается. Инвестиционные гарантии предоставляются для того, чтобы оградить прямые инвестиции немецких компаний от политического риска в странах, где они находятся.

В ведомстве отметили, что использование инструментов для проектов Ирана приостанавливали на десятилетия. Но с 2016 года произошла "короткая фаза открытия". Она стала возможной после соглашения Ирана с мировыми государствами, включая ту же Германию, которая касалась ядерной программы. Известно, что гарантии предоставлялись или продолжались на несколько проектов. Правда, после 2019 новых не было.

Отметим, что в 2021 году германо-иранская торговля составила 1,76 миллиарда евро. А за 9 месяцев 2022 года – 1,49 миллиарда евро.

Коротко о протестах в Иране