Германия планирует национализировать "дочку" "Газпрома"

Германия планирует национализировать бывшую "дочку" российского "Газпрома". Речь идет о компании SEFE (Securing Energy for Europe).

Для проведения процедуры национализации правительство тайно создало специальный холдинг. Известно, что до 2022 года компания называлась Gazprom Germania GmbH.

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Что известно

Целью компании SEFE является национализация в краткосрочные сроки. Цель партнерского соглашения состоит в гарантии безопасности поставок в энергетическом секторе. Кроме того, речь идет о приобретении, удержании и управлении инвестициями компании. По состоянию на сегодняшний день дочерняя компания "Газпрома" подчиняется Федеральному сетевому агентству Германии.

В Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что национализация была запланирована еще в мае 2022 года.

"Это было подготовлено исключительно для того, чтобы предотвратить любые меры по реструктуризации", – заявила представитель министерства.

Добавляется, что компания управляет представителями международной юридической фирмы CMS. Директорами назначили двух юристов немецкого подразделения.

Что происходит с ценами на газ в результате манипуляций "Газпрома": коротко

19 августа стало известно, что россия на 3 дня прекратит поставки газа в Европу через "Северный поток". Причина "Газпрома" – техническое обслуживание.

Цены на газ в Европе достигли почти 3000 долларов за тысячу кубометров. Это обуславливается искусственным газовым кризисом, созданным россией.

В то же время в Украине цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не возрастет. Дело в том, что правительство зафиксировало ее и сообщило об этом предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних.

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