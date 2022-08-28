Для проведення процедури націоналізації уряд таємно створив спеціальний холдинг. Відомо, що до 2022 року компанія мала назву Gazprom Germania GmbH.

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Що відомо

Зазначається, що компанію SEFE мають на меті націоналізувати у короткострокові терміни. Мета партнерської угоди полягає у гарантії безпеки постачання в енергетичному секторі. Крім того, йдеться про придбання, утримання та управління інвестиціями компанії. Станом на сьогодні дочірня компанія "Газпрому" підпорядковується Федеральному мережевому агентству Німеччини.

У Міністерстві у справах економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що націоналізація була запланована ще у травні 2022 року.

"Це було підготовлено винятково для того, аби запобігти будь-яким заходам з реструктуризації",– заявила речниця міністерства.

Додається, що наразі компанією керують представники міжнародної юридичної фірми CMS. Директорами призначили двох юристів німецького підрозділу.

Що відбувається з цінами на газ внаслідок маніпуляцій "Газпрому": коротко

19 серпня стало відомо, що росія на 3 дні припинить постачання газу до Європи через "Північний потік". Причина "Газпрому" – технічне обслуговування.

Ціни на газ у Європі сягнули майже 3000 доларів за тисячу кубометрів. Це обумовлюється штучною газовою кризою, яку створила росія.

Натомість в Україні ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте. Річ у тім, що уряд зафіксував її й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх.

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