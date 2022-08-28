Для проведення процедури націоналізації уряд таємно створив спеціальний холдинг. Відомо, що до 2022 року компанія мала назву Gazprom Germania GmbH.

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Що відомо

Зазначається, що компанію SEFE мають на меті націоналізувати у короткострокові терміни. Мета партнерської угоди полягає у гарантії безпеки постачання в енергетичному секторі. Крім того, йдеться про придбання, утримання та управління інвестиціями компанії. Станом на сьогодні дочірня компанія "Газпрому" підпорядковується Федеральному мережевому агентству Німеччини.

У Міністерстві у справах економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що націоналізація була запланована ще у травні 2022 року.

"Це було підготовлено винятково для того, аби запобігти будь-яким заходам з реструктуризації",– заявила речниця міністерства.

Додається, що наразі компанією керують представники міжнародної юридичної фірми CMS. Директорами призначили двох юристів німецького підрозділу.

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