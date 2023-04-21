Германия не против выхода ВСУ на территорию России: в ГУР интригующе отреагировали

ВСУ обязательно освободят каждый клочок нашей земли, которую оккупировали россияне. Более того, министр обороны Германии Борис Писториус считает абсолютно нормальным, когда сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы обрезать пути поставок.

В украинской разведке такое мнение поддерживают. В самом деле, Украина защищает себя. Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Россияне напали, а украинцы – защищаются

Украина имеет полное право возвращать то, что захватили россияне. Это касается всей территории нашего государства, в частности – временно оккупированной территории. Безусловно, включая Крым и ОРДЛО.

Если говорить о происходящем на территории России, россияне избрали путь нападения на независимое суверенное государство. Оно защищается. И имеет для этого все основания согласно международному праву,

– акцентировал Андрей Юсов.

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