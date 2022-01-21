Германия не собирается платить компенсацию, если "Северный поток-2" не сертифицируется

21 января 2022 , 10:41
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Источник:

Spiegel

В Германии рассказали, что будут делать в случае, когда "Северный поток-2" не получит лицензии. Сейчас Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации.

Германия не собирается выплачивать компенсацию. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

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Если возобновят сертификацию, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами,
– заявил политик.

Он отметил, что в случае несоблюдения нормативных условий, компенсацию платить не будут.

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Автор: Оксана Княжик