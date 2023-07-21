Еще 10 танков Leopard 1А5: Германия объявила о новом пакете военной помощи
Источник:Андрей Ермак
Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. 21 июля стало известно о новом пакете техники и вооружении от Германии.
В него войдут не только танки, но и другое необходимое для наших военных оборудование. О пакете помощи рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Что получит Украина от Германии
Благодарим наших немецких союзников за новый пакет помощи,
– отметил Ермак.
В новый пакет военной помощи входят:
- 10 танков Leopard 1А5;
- 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
- 1035 155-миллиметровых артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;
- мостовая система и 12 прицепов;
- 10 радаров SurveilSPIRE;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек.
Между тем, существует вероятность, что мы уже в этом году получим F-16. В то же время, в США назвали приоритет в вооружении для Украины.
F-16 могут прибыть быстрее
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для нашего государства.
По словам Кирби, Украина может получить F-16 до конца года. Впрочем, следует понимать, что в приоритете сейчас артиллерия, амуниция, ПВО и броня.
Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре возможности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности,
– подчеркнул он.
Кирби отметил, что F-16 действительно может появиться в Украине до конца года. В то же время он объяснил, что только западные истребители не смогут внести изменения. Нашим военным необходима артиллерия.
"И потому президент США принял непростое решение о предоставлении кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – добавил он.
В то же время, следует понимать, что F-16 нужны не только на поле боя. Эти истребители помогут усилить защиту неба над Украиной и приблизиться к сбитию 100 процентов ракет и дронов.