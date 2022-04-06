Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности
Источник:SZ
Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, чтобы остановить войну, развязанную РФ. Процесс конфиденциальный и пока стороны не достигли договоренностей.
Шольц заявил о "большой уступке" России
Об этом 6 апреля сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в парламенте. Он заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности.
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Украина допускает отказ от курса НАТО, если получит гарантии безопасности от третьих стран. Шольц назвал "большой уступкой" России предложение Украины о долгосрочном нейтралитете.
Немецкий канцлер подчеркнул, что переговоры не должны закончиться "продиктованным миром".
Что будут предусматривать гарантии безопасности, в частности со стороны Германии, обсуждается конфиденциально. Шольц отметил, что договоренности еще не прописаны.
- По предварительной информации, кроме Германии, гарантии безопасности Украине готовы предоставить Великобритания, Италия и Турция.
- Соответствующую информацию сообщал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины, на что Владимир Зеленский сказал, что не видел его подписи.
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