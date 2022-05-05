Германия остается мощным союзником Украины, – Зеленский поговорил со Штайнмайером

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Франком-Вальтером Штайнмайером. Пока Германия остается мощным союзником Украины.

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что 5 мая действительно состоялся разговор Владимира Зеленского с президентом Германии. В то же время он заметил – детали потом.

Обратите внимание Все через Штайнмайера: Шольц объяснил, почему пока не хочет ехать в Украину

"О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – написал глава Офиса Президента.

В то же время о разговоре президентов в своем твиттере заявил и журналист немецкого таблоида Bild Пол Ронцхаймер. По его словам, "стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

Скандал вокруг визита Штайнмайера: главное

12 апреля Штайнмайер заявил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. Тогда президент ФРГ находился в Польше и Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

Из-за соответствующего события отношения Украины и Германии напряглись. Канцлер ФРГ Олаф Шольц даже заявил, что не хочет ехать в Украину, пока не будет президента Штайнмайера.

В то же время Владимир Зеленский 13 апреля сообщил, что ни он, ни Офис Президента официально не получали обращение Штайнмайера или офиса президента Германии по поводу его визита в Украину.

Ситуация получила продолжение – вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за якобы "нежелание принять Штайнмайера". Он даже назвал это "большой дипломатической ошибкой".

Впоследствии на громкое заявление отреагировал Дмитрий Кулеба. Глава Министерства иностранных дел Украины подчеркнул, что Украина не заинтересована в негативной эскалации двусторонних отношений и уважает Германию как государство.

Важно – В Евросоюзе отметили важность победы Украины: смотрите видео