Германия снова отложила немедленные поставки танков Украине: Зеленский эмоционально отреагировал

Господствующая коалиция Бундестага отложила голосование о поставках Украине бронированной техники. Президент Украины перед тем отмечал, что это вооружение может спасти жизнь многих людей.

22 сентября парламент Германии отложил предложение оппозиционных сил о передаче нашему государству танков Leopard и боевых пехотных установок Marder. Шольц пытался оправдать это решение.

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Почему Германия провалила голосование о передаче Украине оружия

Соответствующее предложение о передаче Украине бронированных машин подала в Бундестаг оппозиционная фракция ХДС/ХСС. Однако господствующая коалиция после почти часовых прений отправила этот законопроект на обсуждение в комитеты. Следующее голосование состоится через несколько недель.

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 сентября на заседании Генассамблеи ООН говорил, что будет поддерживать Украину всеми ресурсами, в том числе финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Однако нежелание правительства передавать Украине танки Leopard объяснил тем, что другие страны, в частности Британия и США, не предоставляли еще такое мощное оружие нашему государству. По его словам, Германия не хочет быть причастна к эскалации конфликта.

Следует сказать, что некоторые из членов правительства Шольца не поддерживали на заседании позицию своего лидера. Вопрос предоставления оружия Украине расколол господствующую коалицию Бундестага.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild обратился к Германии. Он объяснил, почему Украине необходимы танки Leopard и боевые пехотные установки Marder.

По словам Зеленского, эта бронированная техника не повлияет на ход войны, поскольку она не предназначена для нападения. Она может спасти жизнь многим военным и помочь в обороне.

Это вопрос выживания наших людей. Это не победа в этой войне, однако без этого будет гибнуть больше людей,

– сказал президент.

Также Владимир Зеленский подверг критике аргументацию Шольца относительно того, что США и Британия не предоставляли Украине мощного оружия, поэтому и Германия не будет.

Британия нам столько всего дала, США тоже. Я хочу обратиться к Германии и сказать: вы независимое государство. Если вы хотите сохранить жизнь украинцам, то дайте нам это бронированное вооружение,

– добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что Украина и без немецких танков победит в этой войне, но хочет, чтобы это была общая победа всего мира.

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День позора в Берлине

Юрист-международник, а также супруга посла Украины в Германии Светлая Мельник на своей странице в фейсбуке написала, что Берлин окончательно потерял какие-либо ориентиры и моральный компас. Отложение голосования она назвала позором.

По ее мнению, оправдание Шольца об "эскалации конфликта" цинично. Президент россии сам повышает градус эскалации, угрожая всем ядерным оружием, а немецкое правительство в то время "прячет голову в песок".

Ранее также Владимир Зеленский заявлял, что у него был"очень прямой в разговорах с Шольцом об оружии". Канцлер не всегда охотно выступает за предоставление Украине вооружения, поэтому разговоры иногда бывают очень напряженными и повышенными.

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