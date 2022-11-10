Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники
10 ноября 2022 , 13:32Читати новину українською
Германия решила направить Украине дополнительный пакет военной помощи. Немецкое правительство передает Украине разведывательные беспилотники.
Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.
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Сколько беспилотников получит Украина
О пакете военной помощи Украине немецкое правительство объявило 9 ноября.
- 30 бронеавтомобилей «Динго»;
- ракеты для Iris-T SLM;
- 18 разведывательных дронов;
- 5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;
- грузоподъемник (ранее было передано две единицы).