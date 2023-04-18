Германия передала первую систему Patriot Украине

Германия передала Украине первую систему зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракеты к ней – их количество не уточняют.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства 18 апреля. Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат обещал, что системы поступят после Пасхи.

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Всего в пакет помощи Германии вошли:

ЗРК Patriot и снаряды к нему;

16 грузовиков Zetros;

2 автомобиля пограничной службы.

Как Системы Patriot помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала

О том, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США, стало известно 30 марта. Отмечалось, что таких бойцов было 65, обучение проходило на базе Форт-Силли в штате Оклахома.

Сколько ЗРК Patriot получит Украина

Передачу ЗРК Patriot в Украину анонсировали три страны: США, Германия и Нидерланды.

То есть гарантированно наша страна получит три батареи ЗРК Patriot. В то же время глава государства отмечал, что ВСУ требуются 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет.