Германия передала Украине 3 реактивных системы залпового огня MARS-II

Германия передала Украине три обещанных реактивных системы залпового огня MARS-II. Глава Офиса Президенту Андрей Ермак сообщил, что они уже на Украине.

Также о поставках РСЗО сообщила Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Также Украина получила новенькие гаубицы.

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Андрей Ермак не удержался и написал, что у россиян будет пылать.

РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками. У россиян будет палать,

– написал глава ОП.

Заметим, что Эффективная дальность огня РСЗО MARS-II варьируется от 32 до 400 километров в зависимости от используемых снарядов:

M26 – до 32 километров,

M26A1/A2 – до 45 километров,

M30/31 – до 84 километров,

GMLRS+ – до 120 километров,

ATACMS: от 165 до 400 километров.

Германия поставила Украине боеприпасы к MARS-II, но какие именно сейчас не разглашаются.

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Кроме того, Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые хочет приобрести Украина, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и 3 самоходные гаубицы. Но о каких именно гаубицах говорится Ламбрехт не уточнила. Вероятнее всего, это Gepard.

Также в сентябре Германия поставит в Украину радар для обнаружения артиллерийских снарядов типа "Кобра".

Вчера в Украину прибыли первые немецкие Gepard

Германия передала Украине три зенитных самоходных артиллерийских установки производства компании Krauss-Maffei Gepard. Они уже располагают Вооруженными Силами Украины. Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что Украина ожидает еще 15 Gepard.

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