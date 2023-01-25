Tanke schön: как мировые лидеры реагируют на решение Германии по танкам для Украины

После долгих дискуссий правительство Германии согласовало передачу Украине танков Leopard 2. Это решение Германии вызвало бурную реакцию не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Первыми на это решение Германии отреагировали близкие союзники Украины, в том числе Балтийские страны и Великобритания. О реакции мировых лидеров – читайте в материале 24 Канала.

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Великобритания

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что решение Германии передать Украине танки Leopard правильное.

Вместе с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Мы все вместе ускоряем усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина победит в этой войне и обеспечит постоянный мир.

– отреагировал премьер Британии Риши Сунак.

А на страницы Минобороны Британии в твиттере опубликовали фото танков Challenger 2 и Leopard 2 на учениях в Польше. Там подчеркнули, что вскоре эти танки станут обычным явлением на полях Украины.



Challenger 2 и Leopard 2 в Польше / Фото Минобороны Британии

Польша

Премьер Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил отдельно канцлера Германии Олафа Шольца за это решение.

Это большой шаг вперед в том, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее,

– подчеркнул премьер Польши.

Он поздравил Владимира Зеленского с днем рождения. Он опубликовал фото с украинским лидером и пожелал одного победы над империей зла.



Польский премьер с Владимиром Зеленским / Фото с твиттера Моравецкого

Франция

В пресс-службе Елисейского дворца также поздравили решение Германии, которое продолжает и увеличивает поддержку. Там решили напомнить, что сами раньше приступили к поставке AMX10 RC в Украину.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на новость картинкой с подписью "Tanke schön", которая созвучна немецкому "Danke schön" и переводится как "спасибо".



Реакция на передачу Украине танков / Фото с твиттера Габриэлиуса Ландсбергиса

Латвия

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс приобщился к поздравлениям и отметил, что это позволит передавать танки другим союзникам.

Украина получит танки от Германии