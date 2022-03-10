Германия поддерживает Украину: Берлин – в сине-желтых флагах
Источник:фейсбук Госпогранслужбы
В Берлине на зданиях массово вывешивают сине-желтые флаги. Германия поддерживает Украину в ее борьбе с рашистами.
Фотографии с украинскими флагами, которые массово развеваются на зданиях в Берлине, обнародовала в сети Государственная пограничная служба.
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В Берлине вывесили украинские флаги
Весь свободный мир поддерживает Украину. Так сейчас выглядит Берлин,
– подписали снимки в ГПСУ.
Пограничники уточнили, что фото прислали эвакуированные на Запад дети их собратьев.
Сине-желтые флаги на зданиях Берлина: Фото из фейсбука Госпогранслужбы
Напомним, Виталий Кличко ранее сообщил, что немецкий бизнес и граждане собрали более 100 миллионов евро для Украины.
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