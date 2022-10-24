Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T как можно быстрее, – Шольц

Германия как можно скорее передаст Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на открытии немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине.

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IRIS-T поможет защитить крупные города

Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля "стало ужасающим пунктом в истории в целом".

Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине. Эта система может защитить большой город,

– заявил Шольц.

Канцлер заверил: еще три установки IRIS-T Германия поставит в Украину "как можно быстрее".

Также он добавил, что Германия и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько нужно не только во время войны, но и во время послевоенного восстановления.

Шмигаль поблагодарил Германию за ПВО

Подготовку к передаче Украине от Германии трех комплексов ПВО IRIS-T подтвердил и украинский премьер-министр Денис Шмигаль.

Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на украинско-немецком экономическом форуме,

– написал Шмигаль.

Он также сообщил, что лично поблагодарил Олафа Шольца за поддержку нашего государства. И подчеркнул, что "первая полученная система IRIS-T чрезвычайно эффективно показала себя на защите украинского неба и спасла немало жизней".

Шмигаль и Шольц встретились на форуме в Берлине / Фото Денис Шмигаль

Что такое IRIS-T SLM

Это разработанный Diehl Defence – самый современный наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, вертолетов и БПЛА.

Украина уже использует IRIS-T

Еще 14 октября в командовании Воздушных сил сообщили, что первая система противовоздушной обороны IRIS-T, полученная от Германии, работает на Юге Украины.

Больше показала она себя в бою "чрезвычайно хорошо".

Отметим, что этой системы еще нет нигде в мире. Украина стала первой страной, использующей зенитно-ракетную установку IRIS-T на поле боя.

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