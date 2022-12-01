Gepard и 100 тысяч аптечек: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии приняло очередной пакет военной помощи Украине. В пресс-службе сообщили, что в скором времени может получить наша страна.

В скором времени в Украину должна поступить военная помощь из Германии. В частности, она включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.

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"Военная поддержка Украины в планировании/выполнении включает 7 зенитных самоходных установок GEPARD и 100 000 аптечек", – говорится в сообщении.

Что получит Украина

Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:

7 зенитных установок Gepard;

100 000 аптечек;

3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;

8 надводных беспилотников;

12 пограничных машин;

4 тысячи спальных мешков;

30 автомобилей скорой помощи.

Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

Пресс-служба правительства сообщила, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая – от промышленности, финансируемых в результате средств инициативы правительства по модернизации. Также там подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Предыдущая помощь Германии

Gepard – зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей. Она способна вести огонь со скоростью до 1000 выстрелов в минуту.

Напомним, что 9 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В пакет военной помощи вошли:

30 транспортных автомобилей повышенной проходимости "Динго";

ракеты для ЗРК Iris-Т;

18 датчиков и "глушилок" для защиты от беспилотников;

18 разведывательных беспилотников;

5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

3 погрузчика.

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