Gepard и 100 тысяч аптечек: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Источник:Прессслужба правительства Германии
Правительство Германии приняло очередной пакет военной помощи Украине. В пресс-службе сообщили, что в скором времени может получить наша страна.
В скором времени в Украину должна поступить военная помощь из Германии. В частности, она включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.
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"Военная поддержка Украины в планировании/выполнении включает 7 зенитных самоходных установок GEPARD и 100 000 аптечек", – говорится в сообщении.
Что получит Украина
Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:
- 7 зенитных установок Gepard;
- 100 000 аптечек;
- 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
- 8 надводных беспилотников;
- 12 пограничных машин;
- 4 тысячи спальных мешков;
- 30 автомобилей скорой помощи.
- Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.
Пресс-служба правительства сообщила, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая – от промышленности, финансируемых в результате средств инициативы правительства по модернизации. Также там подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Предыдущая помощь Германии
Напомним, что 9 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В пакет военной помощи вошли:
- 30 транспортных автомобилей повышенной проходимости "Динго";
- ракеты для ЗРК Iris-Т;
- 18 датчиков и "глушилок" для защиты от беспилотников;
- 18 разведывательных беспилотников;
- 5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 3 погрузчика.
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