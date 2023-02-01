Глава Минобороны Германии прокатался на "Леопарде" и пообещал передать Украине 14 танков

Министр обороны Германии решил проверить склады, на которых хранятся боевые танки Leopard 2. Собственно, их Берлин пообещал предоставить Украине. Затем чиновник сделал заявление о том, что Вооруженные Силы получат целый эскадрон этой военной техники от ФРГ.

После длительного времени колебаний и взвешиваний всех "за" и "против" правительство Германии таки принял решение о предоставлении нашему государству важных танков. В то же время, глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус констатировал, что эскадрон Leopard – то есть 14 танков – будет передан Украине в виде "первого шага", в то время, когда еще 5 единиц техники будут находиться в резерве.

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Политик прокатался на одном из "Леопардов"

Известно, что Писториус посетил 1 февраля штаб базирования Вооруженных сил Германии в городе Аугустдорфе в Северном Рейне-Вестфалии. Также он проехался на одном из танков во время этого визита и после констатировал, что "было достаточно холодно, но очень впечатляюще".

Украине нужна любая поддержка, которую она может получить. Танки Leopard могут сыграть немаловажную роль в борьбе украинцев с агрессором Россией. 14 танков из танкового батальона 203 в Аугустдорфе будут переданы в Украину как первый шаг. Еще пять Leopard 2 будут в резерве,

– подчеркнул министр.

Кроме того, Писториус акцентировал на том, что для Берлина одна из главных задач сейчас состоит в том, чтобы найти замену для этих танков Leopard. Очевидно, речь шла о том, что Германия после передачи ВСУ техники должна позаботиться, чтобы определенные аналоги этих танков как можно скорее появились на складах.

Что нужно знать о Leopard 2 Это основной боевой танк, который создало германское предприятие Краус-Мафай. Производство этой техники началось в 1979 году. Известно, что кроме Германии также владеют танками такие страны, как Австрия, Канада, Чили, Дания, Финляндия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Швейцария, Швеция, Испания и даже Турция.



Важнейшая информация о танках Leopard / Картинка 24 Канала

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