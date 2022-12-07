Бронеавтомобили Dingo и дополнительные САУ: Германия предоставит Украине очередную партию оружия

7 декабря 2022, 22:04
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Источник:

правительство Германии

Германия анонсировала очередную военную помощь Украине. Правительство Берлина пообещало предоставить артиллерию и бронетранспортеры.

Германия объявила о новом пакете вооружения для Украины, в который вошли бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

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Что Германия предоставит Украине

Отмечают, что часть военной техники будет поставляться со складов Бундесвера, а остальные – от производителей.

Германия предоставит Украине:

  • 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортеров Dingo;
  • 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
  • 80 пикапов;
  • 90 средств противодействия беспилотным аппаратам;
  • 7 грузовиков с изменяющейся системой загрузки.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Что известно о военной помощи Германии

  • Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, используемая для патрулирования и разведки.
  • Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера "GTK Boxer" с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000".

Помощь Германии

  • Напомним, что в начале декабря правительство Германии приняло очередной пакет военной помощи Украине. В частности, он включает в себя зенитные самоходные установки Gepard.
  • Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не раньше 2025 года.
  • Недавно стало известно, что наше государство может получить от Германии боевые танки Leopard . Правда, это станет возможным при условии, что она прислушается к призывам США. Последние, рассказывают источники, приближенные к обеим странам, четко дали понять, что у Германии "зеленый свет" на передачу боевых танков.

Любопытно. Польша и Германия достигли согласия по размещению систем Patriot. В общей сложности Берлин передаст Польше три Patriot. Их интегрируют в общую систему НАТО.
Автор: Дарина Жданович