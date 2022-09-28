Новейшая ПВО для Украины: когда Германия передаст первые IRIS-T, которых сама не имеет на вооружении

Международные партнеры продолжают предоставлять Украине вооружение для защиты от российской агрессии. Речь также о новейших системах ПВО IRIS-T. Расскажем, когда мы получим их из Германии.

Сразу же оговоримся, что у самой Германии таких систем в арсенале своего войска нет. Поэтому нашему государству придется еще немного подождать IRIS-T в рамках предоставления оружия для защиты от россии. Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Германия этих ПВО фактически не имеет

По словам Фельдгузен, сами Вооруженные силы не располагают этими системами ПВО.

Не знаю, правильно ли я отвечу, но мы находимся внутри НАТО, и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти зенитные ракетные комплексы Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела,

– добавила она.

К счастью, ожидать системы ПВО не нужно будет долго. По словам посла Германии в Украине, первая поступит в наше государство уже в октябре, а вторая – до конца года. Еще две IRIS-T наши войска получат в следующем году.

Фельдгузен отметила, что соответствующие системы ПВО производят. Она выразила надежду, что компания, занимающаяся их созданием, успеет уложиться в сроки.

"Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", – подчеркнула Фельдгузен.

Шольц каждый раз находит новые причины не давать оружие

Ее заявление несколько отличается от сказанного накануне канцлером Германии Олафом Шольцом. Он нашел причину еще раз отложить вопрос, касающийся передачи нашему государству бронированной техники. Речь, в том числе и о танках Leopard

По словам канцлера, на территории нашего государства "очень опасная война". Поэтому, по его мнению, поставки танков могут только спровоцировать расширение ее масштабов. Мол, их передача может стать причиной конфликта между НАТО и Россией.

Именно поэтому в Германии сделали акцент на системах ПВО. В таком случае наше государство получает исключительно оборонительное оружие. Следовательно, не может угрожать россии, а только защищать свои территории.

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