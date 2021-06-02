Германия прекращает принимать авиарейсы из России

2 июня 2021 , 17:30
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Источник:

Euronews

Правительство Германии временно прекращает принимать российские авиарейсы. Такое решение приняли "по принципу взаимной практики".

Почему останавливают авиасообщение

Причиной такого решения стало то, что Москва вовремя не выдала разрешение на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa. Об этом заявило Федеральное министерство транспорта Германии.

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Поскольку российская авиационная власть не предоставила своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации пока не одобряет полеты российских авиакомпаний,
– заявили в ведомстве.

Lufthansa была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В ответ Германия отменила 7 рейсов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 в Берлин, Гамбург и Франкфурт-на-Майне.

Немецкие рейсы не получили разрешения на вход в российское воздушное пространство по новым коридорам в обход Беларуси. Поскольку на время пандемии приостановили действие двустороннего договора воздушном сообщении, полеты происходят по "принципу взаимности".

Когда будут принимать рейсы

В Германии заверили, что как только российская сторона предоставит разрешения на полеты Lufthansa, полеты российских авиакомпаний также будут утверждены.

В то же время российские СМИ пишут, что Москва якобы уже выдала разрешения немецкой авиакомпании. Это случилось сразу после заявления Берлина. Так, в ответ Германия якобы согласовала полеты S7.

Обратите внимание! 24 мая в Минском аэропорту больше часа не выпускали самолет Lufthansa из-за сообщения о заминировании. Заметим, никакой взрывчатки так и не нашли, а ситуацию назвали авиапиратством.
Автор: Софія Мінджоса