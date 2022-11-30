Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Немецкий парламент проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом против украинского народа. В Бундестаге заявили, что от голода и репрессий пострадала вся Украина.

Стало известно, что в среду, 30 ноября, главный законодательный орган Германии принял судьбоносное решение. Наконец-то на официальном уровне в Берлине признали Голодомор – геноцидом, – об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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О чем идет речь в резолюции

В документе, принятом Бундестагом, четко указано, что мор голодом происходил на всей территории Украины, и это нужно признать сейчас вне всяких сомнений.

От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую ​​классификацию,

– говорится в документе.

"Правда побеждает"

Эту резолюцию подготовили совместно депутаты из разных фракций парламента. В частности, это чиновники из Социал-демократической партии, из партии Зеленых, Свободной демократической партии и даже оппозиционного Христианско-демократического союза.

Зеленский поблагодарил немецких парламентариев и констатировал, что правда в любом случае побеждает ложь. Кроме того, на принятие этой резолюции также отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.

Признание Голодомора геноцидом – это наступление исторической справедливости и свидетельство последствий преступлений. Сегодня это очень важно в условиях новой геноцидальной войны в Европе,

– написал он.

Также глава ведомства отметил, что совместные усилия всех украинцев в этом направлении – информирование мира о трагедии украинского народа – "дают плоды". Он подчеркнул, что имел много бесед с немецкими министрами и депутатами по этому поводу и поблагодарил немцев после принятия судьбоносного документа.

Как Европа чтила память жертв Голодомора

Напомним, в последнюю субботу ноября каждый год чтят память людей, погибших во время Голодомора 1932 – 33 годов.

В этом году свою солидарность с Украиной показало немало стран. В частности, в Венгрии и Польше прошли соответствующие акции.

В немецком парламенте во время голосования за резолюцию присутствовал Алексей Макеев, посол Украины в Германии, и его предшественник, а сейчас заместитель главы МИД Андрей Мельник.

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