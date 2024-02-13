ЕС боится новых 10 миллионов беженцев из Украины

Более 10 миллионов беженцев из Украины. Таков прогноз немецких властей в случае, если Украина потерпит поражение в войне с Россией.

Об этом немецкое издание Welt узнало из собственных источников в немецких силовых структурах и Бундестаге. Хотя официальных подтверждений этой информации нет, издание утверждает, что руководство Германии подробно обсуждает опасность, которая может возникнуть в случае поражения Украины.

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Гуманитарная катастрофа для всей Европы

Стоит напомнить, что волна беженцев в 10 миллионов человек будет самой большой гуманитарной катастрофой для Европы с 40-х годов прошлого века, когда закончилась Вторая мировая война. Эту волну беженцев нельзя будет даже сравнить с тем испытанием, которое Европа испытала в результате гражданской войны в Сирии. Тогда Европа договорилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом о том, что Турция станет главным убежищем для беженцев из Сирии.

Но в случае с Украиной такой турецкой стеной станут сами европейские страны. Германия в такой ситуации будет играть главную роль, потому что у стран Центральной Европы может не хватить ресурсов для обеспечения такого количества людей.

Замечу, это при том, что европейские страны уже приняли не менее 6 миллионов украинских беженцев после 24 февраля 2022 года.

Немецкая оппозиция вообще считает оценки федеральных властей оптимистичными и подчеркивает, что в случае поражения Украины в войне 10 миллионов новых беженцев в странах ЕС – заниженная оценка. Якобы на самом деле таких людей может быть значительно больше. Это абсолютно реалистичные прогнозы, если вспомнить, какова политика россиян на оккупированных территориях.

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Когда перед полномасштабным вторжением я говорил, что будет многомиллионный отток людей, я думал о тех, кто будет спасаться от военных действий – от ракет и бомб. Но я не мог предвидеть Бучи, потому что люди не прогнозируют массовые зверства. А теперь мы все знаем, что зверства и истребление – это официальная политика России, направленная на запугивание нелояльного населения.

Именно поэтому большое количество людей не желает жить на территории, которую будет контролировать террористическое правительство Владимира Путина. Это еще один весомый фактор, который будет отличать настоящую ситуацию от прогнозируемой.

Как предотвратить худший сценарий

Гуманитарная катастрофа может привести к кризисным явлениям в самом Евросоюзе, привести к усилению позиции антимигрантских популистских сил, которые будут рассчитывать на возобновление сотрудничества с Россией и углублять конфронтацию в европейских обществах. Политическая конфронтация может приобрести черты общественного противостояния. Будет происходить борьба между теми кто будет считать, что принятие новых мигрантов из Украины – это обязанность ЕС, который оказался неспособным помочь соседу в борьбе с оккупантами, и теми, кто будет считать, что нужно отправлять мигрантов обратно в Украину, то есть уже в объединенную Российскую империю, и устанавливать доброжелательные отношения с Россией. Мол, стоит считаться с новыми реалиями и влиянием России, как главного игрока на европейском континенте.

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Что сделать, чтобы предотвратить эту катастрофу? Ответ на этот вопрос очевиден – нужно готовиться не к катастрофе, а к помощи. Больше помогать Украине в войне с Россией, не допустить поражения Украины и триумфа Путина и россиян.

Не допустить растягивания войны на долгие черные 20-е годы 21 века. Они и без российско-украинской войны будут черными. Так стоит ли Европе добавлять еще оттенков черной краски в непростую жизнь?

Это все, что должна делать Европа, чтобы избежать не только украинского, но и собственного поражения. Осознать, что поражение будет общим. Хорошей жизни в Европе не будет, если Украина проиграет. Проблемы будут у всех, всем будет туго, если совместными усилиями не остановить угрозу, которая становится больше.