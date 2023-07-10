Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО: Кулеба предостерег страну от новой ошибки

В преддверии саммита в Вильнюсе стало известно, что Германия будет одной из тех стран, кто будет блокировать ускоренное членство Украины в НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не совершать "очередную ошибку".

Кулеба заверил, что принятие решения о скорейшем вступлении Украины в НАТО не приведет к эскалации конфликта. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в НАТО поможет избежать новых конфликтов в регионе.

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Кулеба высказался по поводу решения Германии по Украине

Глава украинского МИД обратился к немецкому правительству с просьбой не блокировать членство Украины в НАТО. По его словам, таким образом страна "повторит ошибки", которые совершила на саммите в Бухаресте.

Я призываю правительство Германии не повторять ошибки, сделанные канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом этого стало еще более агрессивное поведение России: вторжение в Грузию, рознь к Западу и нынешнюю агрессию по отношению к Украине,

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба также подчеркнул, что членство Украины в Альянсе – это "путь к миру". Поэтому уже после вступления нашей страны в НАТО "в Европе больше не будет войн".

Напоследок министр подчеркнул, что уже подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают скорейшее вступление Украины в Альянс.

Германия и США будут блокировать вступление Украины в НАТО

Журналисты издания Financial Times рассказали, что Германия и США хотят блокировать членство Украины в НАТО несмотря на давление других стран-членов Североатлантического союза. Берлин и Вашингтон считают, что наша страна пока не готова вступить в НАТО.

Кроме этого, эти разногласия угрожают затмить прогресс в долгосрочных гарантиях безопасности для нашего государства. Предварительно Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о широком соглашении на саммите в Вильнюсе.

Авторы издания также отметили, что, услышав это решение, Зеленский очень разозлился. По их словам, глава государства планировал приехать в Вильнюс, чтобы "запустить процесс вступления Украины в Альянс".

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия была одной из тех стран, которые не поддержали предоставление Плана действий по членству в Альянсе. Свое решение Меркель аргументировала разными причинами, однако существенную роль играло давление Путина на канцлера, а также желание дальше развивать "дружеские и экономически выгодные" отношения с Россией.