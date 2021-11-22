Германия раскритиковала "фантазии" Лукашенко о гуманитарном коридоре

В ЕС возмущены предложением Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию. Более того, такой вариант развития событий назвали фантазией белорусского диктатора.

Позицию Германии озвучил на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

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Он подчеркнул, что для ЕС является неприемлемым торг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе беженцев.

Фантазии о возможности создания гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию не являются для Германии и для ЕС приемлемым решением,

– заявил Зайберт.

Он напомнил, что эту позицию уже неоднократно озвучивали. Зайберт также не подтвердил, что эта тема обсуждалась во время двух телефонных разговоров Ангелы Меркель с Лукашенко. Он подчеркнул, что позвонить Лукашенко Меркель вынудила ужасная гуманитарная ситуация на границе между Беларусью и ЕС.

Меркель при этом отстаивает европейскую позицию, ведь речь идет не о немецко-белорусской теме, а о "гибридной угрозе, которую Беларусь создает для всех государств ЕС и на которую должен быть дан европейский ответ".

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Что известно о предложении Лукашенко

На днях самопровозглашенный президент Беларуси предложил Европе создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов на белорусско-польской границе. Зато белорусский режим в свою очередь организует отправку нескольких тысяч мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли. Минск заявил, что до сих пор не получил ответа на такое "предложение".

Кризис на польско-белорусской границе