Позицію Німеччини озвучив на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.
Важливо Кулеба розповів, як Україна захищається від навали нелегальних мігрантів
Він підкреслив, що для ЄС є неприйнятним торг самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні біженців.
Фантазії про можливість створення гуманітарного коридору для 2 тисяч мігрантів у Німеччину не є для Німеччини та для ЄС прийнятним рішенням,
– заявив Зайберт.
Він нагадав, що цю позицію вже неодноразово озвучували. Зайберт також не підтвердив, що ця тема обговорювалася під час двох телефонних розмов Ангели Меркель з Лукашенком. Він підкреслив, що зателефонувати Лукашенку Меркель змусила жахлива гуманітарна ситуація на кордоні між Білоруссю і ЄС.
Меркель при цьому відстоює європейську позицію, адже мовиться не про німецько-білоруську тему, а про "гібридну загрозу, яку Білорусь створює для всіх держав ЄС і на яку має бути дана європейська відповідь".
Більше про це Меркель і Лукашенко майже годину говорили телефоном про біженців на кордоні: що вирішили
Що відомо про пропозицію Лукашенка
Днями самопроголошений президент Білорусі запропонував Європі створити гуманітарний коридор до Німеччини для 2 тисяч мігрантів на білорусько-польському кордоні. Натомість білоруський режим своєю чергою організує відправку кількох тисяч мігрантів назад у країни, звідки вони прибули. Мінськ заявив, що досі не отримав відповіді на таку "пропозицію".
Криза на польсько-білоруському кордоні
- Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.
- Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.
- Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію розділяє
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський припустив, що мігрантів з білоруського кордону Росія може направити в Україну. Тому базові точки кордону вирішили посилити.