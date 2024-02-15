Немецкая бригада для защиты восточного фланга НАТО будет готова к бою в 2027 году, – Писториус

Германия продолжает формирование бригады, которая должна защитить восточный фланг НАТО от потенциальной агрессии. Эта бригада может быть готова к бою до 2027 года.

Об этом в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что эта бригада будет базироваться в Литве.

Интересно Втрое больше артиллерийских боеприпасов: Германия присоединится к бронетанковой коалиции

Писториус рассказал о формировании бригады для защиты НАТО

Министр обороны Германии проинформировал, что развертывание немецкого военного подразделения в Литве идет по плану.

Бригада будет готова к бою, если это будет необходимо, в 2027 году,

– заявил Борис Писториус.

Он выразил уверенность, что Германия успеет к этому времени сформировать бригаду, которая будет защищать восточные фланги НАТО. Он также заверил, что эта бригада будет готова для защиты Альянса вовремя.

Германия разместит свою бригаду в Литве

В Министерстве обороны Германии 19 декабря рассказали, что Борис Писториус подписал план, который предусматривает постоянное размещение бригады Бундесвера на территории Литвы. Это делают для противостояния России.

При подписании документа с Литвой Писториус отмечал, что это "исторический момент" и "веха". Также немецкий министр отметил, что создадут боеспособную бригаду под руководством Германии, которая будет сдерживать страну-агрессора от возможного нападения на Альянс.

План предусматривает, что в Литву немецкие войска будут прибывать постепенно. Начнется процесс в 2024 году, а вот завершится развертывание до 2027 года.

По плану также известно, что ядро немецкой бригады должно состоять из пяти батальонов. Говорится о танковом и артиллерийском батальонах.

В этой бригаде будет размещаться около 5 тысяч солдат и гражданских лиц. Во время службы немецких военных в Литве, на длительный период между ротациями, к военным также присоединятся их семьи.

Стоит отметить, что президент Литвы Гитанас Науседа заметил, что стремился бы, чтобы немецкую бригаду разместили уже до конца 2026 года. Сейчас Минобороны Германии занялось разработкой детальной системы стимулов, чтобы поощрить на постоянную дислокацию в Литву собственных военных.