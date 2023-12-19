"Исторический момент": Германия разместит в Литве целую бригаду Бундесвера, чтобы сдерживать Россию

В Европе понимают, что Россия угрожает не только Украине, но и другим государствам. Следовательно, в Германии решили собственные войска разместить в Литве, чтобы предотвратить возможную агрессию со стороны Кремля.

Так, накануне министр обороны Германии Борис Писториус подписал план, предусматривающий постоянное размещение бригады Бундесвера на территории Литвы. Это делается для противостояния России.

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Исторический день

Следует понимать, что впервые в истории современной Германии на постоянной основе размещает Бундесвер целую бригаду в Литве. Речь идет о восточном фланге НАТО, граничащим с Россией.

В понедельник 18 декабря "дорожную карту", то есть график развертывания войска, подписали главы оборонных ведомств Германии и Литвы Борис Писториус и Арвидас Анушаускас.

Писториус во время церемонии подписания отмечал, что это "исторический момент" и "веха". Также глава оборонного министерства отметил, что создадут боеспособную бригаду под руководством Германии, которая будет сдерживать страну-агрессора. У Анушаускаса тоже отсутствуют сомнения в том, кому потенциально могут противостоять немецкие военные.

Наибольшей угрозой для нас является агрессивная политика России,

– подчеркнул министр.

Что предполагает план

Соответствующий план закрепляет намерения Германии и Литвы. Речь идет о размещении в Литве немецкой бригады, а также о дальнейшем курсе действий для их полномасштабного развертывания. Об этом ранее сообщало литовское Минобороны.

План предусматривает, что в Литву немецкие войска будут прибывать постепенно. Начнется процесс в 2024 году, а вот завершится развертывание к 2027 году. Подготовили этот план действий совместные рабочие группы, в которые входили министерства обороны как Германии, так и Литвы.

Что касается ядра германской бригады, то оно должно состоять из пяти батальонов. В частности, речь идет о танковом и артиллерийском.

В планах у Германии – размещение около 5 тысяч своих солдат и гражданских лиц в Литве. К ним, в период длительной ротации, также присоединятся их семьи.

Заметим, что в Литве призывают быстрее разворачивать германских военных. Так, Гитанас Науседа отметил, что стремился бы, чтобы германскую бригаду разместили уже к концу 2026 года.

Между тем Минобороны Германии занялось разработкой детальной системы стимулов. Над ней работают, чтобы поощрить на постоянную дислокацию в Литву собственных военных.