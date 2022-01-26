Германия собирается передать Украине 5 тысяч военных шлемов

В Германии заявили, что готовы помочь Украине. Там обещают передать для помощи в обороне нашего государства защитные шлемы.

В частности, Берлин поставит Украине 5 тысяч военных защитных шлемов. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

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Участие Германии в помощи для Украины

Глава немецкого оборонного ведомства поделилась такими планами с членами оборонного комитета в Берлине.

Стоит заметить, что Украина уже некоторое время просит у Германии о поставках вооружений для защиты от возможного крупномасштабного нападения России. В частности, боевые корабли и зенитные системы.

Скандальные заявления немцев

Экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявлял, что оккупированный Крым якобы является "потерянным для Украины", а вступление в НАТО для нас является якобы невозможным, потому что Украина "не суверенное государство". После своих заявлений Шенбах потерял должность, а Украина требует от немецкого правительства объяснений.

Премьер Баварии Маркус Зедер заявлял также, что Россия якобы не является врагом Европы, а санкции – неэффективны. Кроме того, по словам политика, Украина не может стать членом НАТО.

В Европейском Союзе до сих пор дискутируют относительно новых санкций против России. Германия выступает против введения ограничений в энергетическом секторе.

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