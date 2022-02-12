Германия тоже призвала своих граждан уезжать из Украины

На фоне новостей о вероятном нападении России ряд стран советуют своим гражданам выезжать из Украины. Такое же заявление сделали и в Германии.

В Министерстве иностранных дел Германии говорят, что "нельзя исключать военного конфликта между Россией и Украиной".

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Немцам советуют убедиться, что их присутствие в Украине является необходимым.

Если это не так, оставьте страну в кратчайшие сроки,

– говорят дипломаты.

Также Германия закрывает свое донецкое консульство, офис которого расположен в Днепре.

Перед этим Берлин просил своих граждан "следить за безопастностной ситуацией в международных и местных СМИ". Призывали учитывать местные объявления и отложить путешествия, если они не являются необходимыми.

Иностранцев призывают уезжать из Украины: что известно

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. В американских СМИ стало больше сообщений о возможном нападении.

Из-за этого ряд государств призвали своих граждан выезжать из Украины. В частности, США, Канада, Латвия, Эстония, Великобритания, Норвегия, Израиль и др.

Перед этим Кремль заявил, что может эвакуировать часть работников посольства в Киеве. Однако потом сказали, что дипломаты все-таки остаются в стране.

В Москве отрицают планы по нападению на Украину.

В МИД призвали украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. Уверяют, власть и армия готова к любым сценариям. Кроме того, мы имеем мощную международную поддержку.

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