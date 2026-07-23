Германия требует от Украины разъяснений по поводу кадровых решений в сфере безопасности

В Берлине внимательно следят за изменениями в украинском секторе безопасности. Правительство Германии хочет получить дополнительные разъяснения от Киева.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, который планирует обсудить ситуацию с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Что рассчитывают в Германии в связи с кадровыми изменениями в системе обороны Украины?

По словам Вадефуля, партнеры надеются понять логику кадровых решений. В то же время в Берлине подчеркнули, что и в дальнейшем видят Германию среди ключевых союзников Украины, которые поддерживают ее политически, экономически и финансово.

Германия является – и будет оставаться – одним из крупнейших сторонников Украины в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, конечно, крайне заинтересованы в том, чтобы знать, что именно там происходит,

– сказал министр иностранных дел Германии.

Заметим, что в последние дни в Украине сменился ряд руководителей, в частности, на военных должностях. Началось все с масштабной трансформации правительства, объявленной президентом Зеленским, после чего Кабмин возглавил Сергей Корецкий.

Изменения коснулись и Минобороны, что вызвало заметный общественный резонанс из-за увольнения Михаила Федорова. После этого по стране прокатились митинги, участники которых выступали против такого решения.

Трансформация прошла также в структуре ВСУ. Новым главнокомандующим стал Михаил Драпатый, занявший эту должность после Александра Сырского. Сменился также начальник Генштаба ВСУ.