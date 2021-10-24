Германия усилила охрану границы с Польшей

Германия усилила контроль участка границы с Польшей из-за нелегальных мигрантов из Беларуси. Из-за этого в приграничные немецкие районы отправили 8 дополнительных полицейских подразделений.

Германия также продлила на полгода регулярный контроль на границе с Австрией. Об этом заявил глава МВД страны Хорст Зеехофер.

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Забор на границе с Беларусью

Усиленные меры в Германии обусловлены увеличением количества нелегальных мигрантов, которые попадают из Беларуси через Польшу. Из-за этого немецкие власти поддерживают строительство забора на польско-белорусской границе, чтобы уменьшить поток беженцев.

Пока дополнительные полицейские подразделения будут осуществлять выборочный контроль участков немецко-польской границы. Однако, если этого будет недостаточно, то власти будут рассматривать другие варианты усиления контроля.

Если это необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и зеленую границу с Польшей,

– подчеркнул Зеехофер.

О мерах на границах с Австрией и Польшей Германия уведомила руководство Евросоюза.

Ситуация с мигрантами в Беларуси