300 тысяч снарядов для Gepard: Германия обновила список военной помощи для Украины

Германия продолжает предоставлять Украине оружие и технику. Она предоставит большее вооружение, чем обещала.

Список вооружений, которые получат Вооруженные Силы, опубликовали на сайте правительства. Берлин увеличил количество помощи и решил предоставить 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.

К теме Сотни людей в Дюссельдорфе на коленях почтили память погибших в годовщину полномасштабного вторжения

Кроме этого, сначала Германия планировала передать 3 мотоукладочных танка BEAVER, а затем увеличила их количество до 9. Количество аптечек со 100 тысяч выросло до 120, а грузовиков Zetros с 20 до 28. Также Украина дополнительно получит 10 зимних маскировочных сеток.

ВСУ ожидают танки

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что украинские военные в скором времени могут получить 2 батальона немецких танков Leopard 2. Он заверил, что партнеры выполнят обязательства и у Украины будет обещаны 300 танков.

И тогда мы увидим, как после этого изменится ход войны, – заявил Писториус.

Помощь от Германии: последние новости