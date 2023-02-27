300 тысяч снарядов для Gepard: Германия обновила список военной помощи для Украины
Источник:Федеральное правительство
Германия продолжает предоставлять Украине оружие и технику. Она предоставит большее вооружение, чем обещала.
Список вооружений, которые получат Вооруженные Силы, опубликовали на сайте правительства. Берлин увеличил количество помощи и решил предоставить 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.
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Кроме этого, сначала Германия планировала передать 3 мотоукладочных танка BEAVER, а затем увеличила их количество до 9. Количество аптечек со 100 тысяч выросло до 120, а грузовиков Zetros с 20 до 28. Также Украина дополнительно получит 10 зимних маскировочных сеток.
ВСУ ожидают танки
Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что украинские военные в скором времени могут получить 2 батальона немецких танков Leopard 2. Он заверил, что партнеры выполнят обязательства и у Украины будет обещаны 300 танков.
И тогда мы увидим, как после этого изменится ход войны, – заявил Писториус.
Помощь от Германии: последние новости
- Германия также пообещала предоставить 2 дополнительных танка Leopard2 A6.
- Украинские защитники учатся управлять немецкими танками. Экипаж защитников 20 февраля совершил первый выстрел из Leopard 2A6.
- По словам Писториуса, Украина получит первые тяжелые танки от Германии в первую неделю марта.