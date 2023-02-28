Украина получит 2 ПВО Skynex от Германии: концерн Rheinmetall сообщил термины

Германия пришлет Украине 2 системы ПВО малого радиуса действия. Они встанут на вооружение в 2023 году.

Об этом сообщил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

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По его словам, системы Skynex заказало немецкое правительство. Их стоимость составляет 212 миллионов долларов. Паппергер добавил, что в противном случае Германия использовала эти системы для собственной защиты.

Германия увеличит количество помощи

Skynex представляет собой систему противовоздушной обороны малого радиуса действия. Она эффективно стреляет на расстояние до 4 километров со скоростью в тысячу выстрелов в минуту. ПВО способна уничтожать дроны.

На сайте немецкого правительства опубликовали список военной помощи, которую планируют предоставить Украине. Его обновили и решили дополнительно послать для ВСУ 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.

Кроме этого, сначала Германия планировала передать 3 мотоукладочных танка BEAVER, но увеличила их количество до 9. Количество аптечек со 100 тысяч увеличилось до 120, грузовиков Zetros – с 20 до 28, а еще Украина дополнительно получит 10 зимних маскировочных сеток.

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