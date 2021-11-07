Германия вернет посла в захваченный талибами Афганистан, – СМИ

Германия якобы планирует наладить контакт с "Талибаном". Страна вернет в Афганистан своего посла Маркуса Потцеля.

Согласно информации издания, в течение ближайших недель посол Германии должен поехать в Афганистан. Это является частью так называемой реорганизации отношений Берлина с талибами.

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Германия может признать паспорта, введенные правительством талибов

Федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с "Талибаном" как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане, а также противодействовать движению беженцев из соответствующей страны, отметили в издании.

Правительство Германии якобы стремится улучшить коммуникацию с талибами. В Берлине надеются, что немецкие дипломаты смогут вернуться к работе в Афганистане. Однако сначала это должны быть только однодневные поездки.

Кроме того, Германия рассматривает возможность признания выданных "Исламским эмиратом Афганистан", как называет себя новосозданное правительство талибов, паспортов. Это может способствовать выезду афганцев из страны, говорится в издании.

Ситуация в Афганистане: последние новости

В конце октября в Евросоюзе заявили, что в течение месяца могут вновь открыть свое посольство в Афганистане. Для того, чтобы лоббировать защиту прав человека в захваченной боевиками стране в частности.

В Афганистане боевики "Талибана" решили запретить использование иностранной валюты. Соответствующее решение может еще больше навредить государству.

5 ноября появилась информация, что в Афганистане жестоко убили 29-летнюю защитницу прав женщин Фрозан Сафи. Ее тело опознали в одном из моргов страны, однако исчезла женщина еще в конце октября.