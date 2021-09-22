Германия вслед за другими странами не признала российские "выборы" на Донбассе и в Крыму

В немецком правительстве решительно высказались в отношении российских "выборов" на оккупированных территориях Украины. Берлин вслед за рядом других стран осудил действия Кремля.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель правительства Ульрике Деммер. Она пообщалась с журналистами в эфире немецкого телеканала.

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Она подчеркнула, что оккупировав Крым, Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. Именно поэтому Германия не признает, что полуостров является русским. "Из этого следует то, что мы не признаем и проведение выборов в Крыму", – пояснила чиновница.

"Выборы" на оккупированном Донбассе

Кроме этого, Деммер прокомментировала и проведение выборов на территории оккупированного Донбасса. В немецком правительстве считают, что Россия в очередной раз нарушила международное право.

Верховная Рада не признала выборы в Госдуму

. Голосование в России длилось с 17 по 19 сентября 2021 года. В тамошнем ЦИК заявили о победе путинской партии "Единая Россия" – с результатом почти 50%.

Украинские депутаты отреагировали на привлечение жителей оккупированных территорий к российским "выборам". 21 сентября Рада приняла поставновление о признании их нелегитимными. Такое решение поддержали 322 нардепа. В то же время народные избранники обратились и к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям. Их призвали предоставить надлежащую оценку фальсифицированным выборам в России и обратить внимание на незаконное голосование на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.