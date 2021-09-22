Відповідну заяву зробила офіційна представниця уряду Ульріке Деммер. Вона поспілкувалася з журналістами в ефірі німецького телеканалу.

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Вона наголосила, що окупувавши Крим, Росія порушила територіальну цілісність та суверенітету України. Саме тому Німеччина не визнає, що півострів є російським. "З цього випливає те, що ми не визнаємо й проведення виборів у Криму", – пояснила посадовиця.

"Вибори" на окупованому Донбасі

Крім цього, Деммер прокоментувала й проведення виборів на території окупованого Донбасу. У німецькому уряді вважають, що Росія вкотре порушила міжнародне право.

Довідка. Голосування у Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року. У тамтешньому ЦВК заявили про перемогу путінської партії "Єдина Росія" – із результатом у майже 50%.

Верховна Рада не визнала вибори в Держдуму

Українські депутати відреагували на залучення жителів окупованих територій до російських "виборів". 21 вересня Рада ухвалила поставнову про визнання їх нелегітимними. Таке рішення підтримали 322 нардепи. Водночас народні обранці звернулися й до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій. Їх закликали надати належну оцінку фальсифікованим виборам у Росії й звернути увагу на незаконне голосування на окупованих територіях Донбасу та Криму.