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      Германия предложила план по спасению мира в Европе

      12 Читати новину українською
      Хайко Маас
      Хайко Маас / zdf

      Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что для сохранения мира в Европе, необходимо пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения.

      Об этом сообщило издание Der Spiege.

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      Хайко Маас отметил, что нельзя отказываться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как в противном случае будет ликвидировано одно из крупнейших достижений в области разоружения.

      Он также отметил, что международная безопасность основывается на возвращении к практике обмена данными между США, Европой и Россией. Общие интересы должны преобладать над взаимным недоверием. Важным фактором является мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

      Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений,
      – сказал Маас.

      Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров обеих стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Европа Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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