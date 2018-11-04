05:01
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Німеччина запропонувала план з порятунку миру у Європі

      129 Читать новость на русском
      Хайко Маас
      Хайко Маас / zdf

      Очільник МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що для збереження миру в Європі, необхідно переглянути режим контролю над озброєннями і процесом роззброєння.

      Про це повідомило видання Der Spiege.

      Читайте також: Путін і Трамп можуть зустрітися двічі цього року для грунтовної розмови: деталі

      Хайко Маас наголосив, що не можна відмовлятися від Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), тому що в іншому випадку буде ліквідовано одне з найбільших досягнень у галузі роззброєння.

      Він також зазначив, що міжнародна безпека ґрунтується на поверненні до практики обміну даними між США, Європою та Росією. Загальні інтереси повинні переважати над взаємною недовірою. Важливим фактором є моніторинг інформації про ракети, в тому числі крилаті, а також здійснення тиску на Китай, з метою домогтися більшої прозорості в питаннях контролю над озброєннями.

      Ми будемо працювати наполегливо і рішуче на користь роззброєння і контролю над озброєннями. Тільки таким чином можна зупинити глобальну гонку озброєнь,
      – сказав Маас.

      Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так, на тлі цих подій радник очільника Білого дому Джон Болтон і президент РФ Володимир Путін домовились про зустріч лідерів обох країн 11 листопада в Парижі. Окрім цього, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Європа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      3 листопада , 22:05 Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      3 листопада , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Китайці радять Україні розстрілювати корупціонерів
       26 листопада 2016 , 09:01 3
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Російські окупанти заявили, що випустили із СІЗО в Криму ще 3 українських моряків
       2 листопада , 11:42
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук