Німеччина запропонувала план з порятунку миру у Європі

Очільник МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що для збереження миру в Європі, необхідно переглянути режим контролю над озброєннями і процесом роззброєння.

Про це повідомило видання Der Spiege.

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Хайко Маас наголосив, що не можна відмовлятися від Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), тому що в іншому випадку буде ліквідовано одне з найбільших досягнень у галузі роззброєння.

Він також зазначив, що міжнародна безпека ґрунтується на поверненні до практики обміну даними між США, Європою та Росією. Загальні інтереси повинні переважати над взаємною недовірою. Важливим фактором є моніторинг інформації про ракети, в тому числі крилаті, а також здійснення тиску на Китай, з метою домогтися більшої прозорості в питаннях контролю над озброєннями.

Ми будемо працювати наполегливо і рішуче на користь роззброєння і контролю над озброєннями. Тільки таким чином можна зупинити глобальну гонку озброєнь,

– сказав Маас.

Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так, на тлі цих подій радник очільника Білого дому Джон Болтон і президент РФ Володимир Путін домовились про зустріч лідерів обох країн 11 листопада в Парижі. Окрім цього, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.