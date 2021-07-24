Германию снова накрыли дожди: население готовят к эвакуации

Германия едва оправилась от мощных наводнений. Однако в регионах снова начались проливные дожди. На Западе готовятся к возможной эвакуации людей.

Через несколько дней после наводнений в районах катастрофы снова сильные осадки. Кроме того, погода может ухудшиться еще больше.

Ранее В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков

Готовят эвакуацию

Из-за ливней населению наиболее пострадавших населенных пунктов предложат эвакуацию. Жителям Шульди, Инзула, Дюмпельфельда и Бад-Нойенара предоставят автобусы.

Есть проблема с канализацией

Власти успокаивают, что ожидают не такие сильные дожди, как на прошлой неделе. Однако ситуация все равно сложная, поскольку есть проблема с канализационной системой.

Обратите внимание! По состоянию на 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек.

Непогода в Германии: главное

Недавно мощные ливни накрыли Западную Европу и привели к масштабным наводнениям. Германия была одной из стран, пострадавших больше всего.

Особенно сложная ситуация была на землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Паводки разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.

Сотни тысяч домов остались без света.

Убытки от непогоды оценивают в миллиарды евро.

Наводнения в Германии и Бельгии, смотрите видео: