Герои без оружия: разговор со спасателями из Харькова, ежедневно рискующими жизнью в огне и войне

В то время, когда военные защищают страну на фронте, спасатели защищают нашу с вами жизнь от последствий российской агрессии. Воины, без оружия противостоящие врагу. Под обстрелами, рискуя собственной жизнью, спасают и эвакуируют украинцев, разбирают завалы и тушат пожар от вражеских обстрелов.

Герои, работу которых трудно переоценить – они работают с самой ценной – с жизнью. И пока россияне пытаются уничтожить инфраструктуру украинских городов, они пытаются спасти ее. Пока оккупанты выпускают ракеты по жилым домам, спасатели достают из-под завалов людей и надеются, что им удалось выжить.

Почти вся Харьковская область деоккупирована, – Зеленский

Ко Дню спасителя 24 канал поговорил с харьковскими героями – работниками ГСЧС о работе под обстрелами, страхе за жизнь коллег и о том, что помогает не останавливаться, а продолжать спасать жизнь украинцев.

Смена продолжительностью полгода: как работают спасатели в Харькове

Александр Викторович Вовк – начальник караула 9 пожарно-спасательной части Харькова рассказал, что война застала его в части, а пересмена отменилась – пришлось остаться на работе. Уже полгода, как это изменение продолжается.

Когда начался обстрел Харькова, все уже были на ногах. Тогда сразу была объявлена тревога, вся часть прибыла в расположение. Эмоции были непонятны, никто не верил. Все надеялись, что это где-то там, но не здесь,

– вспоминает Александр.

Говорит, что война вынудила переосмыслить ценность жизни. Ибо труднее всего овладеть эмоциями волнения за личный состав во время выездов на вызовы.

Самый тяжелый вызов – гибель коллеги

Пожар в торговом центре Барабашова стал для Александра самым тяжелым вызовом. Масштаб горения – более 7 гектаров. Этот пожар унес жизни его коллеги, работника 5-й пожарно-спасательной части.

Тушить пожар было сложно, потому что не было водоснабжения из-за перебитой водосети. А такой масштабный пожар требует много воды. Было задействовано много техники и личного состава. И эмоционально было тяжело работать под обстрелами,

– вспоминает Александр.

17 марта в результате обстрелов россиян произошел пожар на рынке "Барабашово". Когда спасательные подразделения отправились на ликвидацию пожара, обстрелы повторились.31-летний Александр Подольский, сержант службы гражданской защиты, получил осколочные ранения. У Александра остался 6-летний сын Даниил.

"Каждое утро в 9 часов мы выстраиваемся и чтим память всех погибших военных и, в частности, наших коллег, погибших в результате военной агрессии", – рассказывает начальник караула.



Александр Подольский погиб во время тушения пожара на рынке "Барабашово" / Фото ГСЧС Харьковщины

Эмоционально работать в понимании, что следующий прилет может быть совсем рядом – сложно. Но спасатели продолжают выполнять свой долг.

"Снаряд пролетел в 50 метрах": работа под непрерывными обстрелами

18 апреля массовую атаку потерпела центральная часть города . Тогда Александр Вовк с коллегами попали под вражеский обстрел.

"Было более 7 обстрелов. Масштабы пожаров были большие, потому что это жилые дома, а у нас центральная часть города – это полностью деревянные конструктивные элементы. Перекрытия, стены – все деревянное. Только мы выехали из пожарно-спасательной части, снова начался обстрел", – рассказывает спасатель.

Тогда он инстинктивно дал команду всем коллегам покинуть машину. Снаряды тем временем пролетали мимо них.

Все прятались, как могли – кто, где и какие укрытия видел: за бордюр, прямо на землю легли. Можно сказать, что это второй день рождения. Один снаряд пролетел метрах в 100 от нас, второй – в 50 метрах. Тогда в голове крутилось, что третий снаряд уже ударит прямо по нам. К счастью, все обошлось,

– вспомнил он.

"Проснулся и дай Бог, что жив": мечты и желания спасителя

Когда мы спросили Александра, что он сделает после победы Украины, то ответ получили почти мгновенно.

"Хочется, чтобы семья вернулась, они сейчас не в городе. Это будет самое главное эмоциональное событие. Они были за границей, теперь вернулись. И хотя есть возможность посещать их на выходных, хочется, чтобы все было как раньше", – говорит Александр. .

И добавляет, что главная радость – это жизнь.

Проснулся и дай Бог, что жив. Это главная радость. И то, что ребята живы-здоровы. Это вдохновляет работать дальше,

– отмечает спасатель.

"Это не будничные пожары, как было до войны. Все откладывается в памяти"

О том, что война сплотила людей, нам рассказал и Дмитрий Керимов – заместитель начальника 9 пожарно-спасательной части Харькова. Он тоже был на работе 24 февраля – как раз перевелся в часть, и это была его первая смена.

"С 24 февраля жизнь всех наших сотрудников перевернулась. Мы чаще находились на работе, многие семьи работников эвакуированы в другие области. Поэтому теперь больше времени находимся в подразделении. Живем как одна большая семья", – говорит Дмитрий Керимов.

По его словам, сейчас спасатели пытаются больше присматривать друг за другом, чтобы помочь при первой необходимости. Ведь пожары во время войны сильно отличаются от довоенных.

Каждый смотрел один за другим, чтобы помочь в любой ситуации. Во время вызовов бывает разное: повторные обстрелы, обрушение конструкций – это чревато нашей жизнью. Каждый выезд сейчас запоминается. Это не будничные пожары, как было до войны. Большие разрушения, многие человеческие жертвы. Это все откладывается в памяти,

– замечает он.

Дмитрий не берется перечислять пожары и чрезвычайные ситуации, которые приходилось ликвидировать во время войны – слишком много. Одна из самых масштабных – в главном управлении полиции Харькова. Спасатели работали над ее ликвидацией более суток.

Муж говорит, что тяжелыми также были пожары на Салтовке – одновременно могли палаты 2, 3, 4 девятиэтажных дома. Более того, россияне наносили повторные обстрелы во время того, как спасатели ликвидировали пожар.

"Эти все пожары очень откладываются в памяти", – отмечает Дмитрий и добавляет, что, несмотря на все масштабы и риски повторных обстрелов, самая главная его задача – спасение.

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов / Фото ГСЧС в Харьковской области

"Жизнь человека самое важное, что нам нужно сохранить"

"Бывали случаи, что снаряд попадал в лестницу, происходило их полное разрушение, а мы с помощью автолестниц снимали людей из окон. Потому что выход из квартир был заблокирован. Они могли находиться на 5, 6, 7 этаже. И с помощью автолестниц наши спасатели поднимались. к ним и из окон эвакуировали", – рассказывает Александр.

Поэтому он отмечает, что первая задача пожарных – спасение и эвакуация людей.

Главное – спасение людей, а потом уже тушение пожара. Жизнь человека – это всегда самое важное, что нам нужно сохранить,

– подчеркивает он.

"2 часа сна подряд – это счастье": первые месяцы войны Харьков "горел"

Бывали дни, когда в один день в Харькове случалось до сотни пожаров, нагрузка на работников ГСЧС – колоссальная. Но они выдержали и продолжают защищать город.

Сами же спасатели не жалуются. Говорят, все чего хотели – это поспать 2 часа подряд.

Дмитрий Керимов признает, что сложнее всего было в феврале – марте, в первые месяцы войны.

Тогда Киевский район понес очень много обстрелов, очень больших потерь. Почти круглые сутки мы находились на выездах, на ликвидации чрезвычайных ситуаций. После выезда мы возвращались в подразделение и все, что хотели – это привести себя в порядок и поспать. Если получалось поспать 2 – 3 часа подряд, то это было очень хорошо,

– рассказывает Дмитрий.

Однако, по его словам, бывало, что "только приехали, привели себя в порядок, легли отдыхать и снова обстрелы, снова тревога, снова поехали работать".

Он рассказывает, что бывало по 5 выездов в день. Все потому, что Киевский район – это старая часть города, все постройки деревянные. Когда снаряд попадает в один из них, происходят очень сильные пожары. Нужен большой запас воды, многие люди, чтобы ликвидировать огонь.

"Следственный комитет горел два дня назад, ресторан недавно – от заведения не осталось ничего. Много "прилетов" по жилым домам. Разрушено общежитие, где было много жертв. Салтовка – разрушение в жилых домах", – продолжает вспоминать тяжелые вызовы во время войны Дмитрий .

Как показывает практика, чаще всего происходит горение верхних этажей – с 7 по 9. Это сложно, так как приходилось эвакуировать многих людей. Они сами просто не могли получиться. Сейчас, на время войны, в городе осталось много пожилых людей. Бывали и лежачие, которых приходилось эвакуировать собственноручно. Спасение этих людей требует много усилий,

– отметил Дмитрий

Так что после победы, все о чем мечтает наш герой, – это отдых с семьей.

Прежде хочется взять свою семью и поехать на природу, на отдых, где не будет никого. Только ты, семья, свежий воздух, хорошее настроение и победа. Обязательно победа,

– подчеркнул спасатель.

"Засунули под бушлат и грели 3 часа": история спасения кролика Лаки

Среди всех сложностей и вызовов, которые ставит перед спасателями война, есть и радостные моменты. Зимой харьковские работники ГСЧС при тушении пожара в одном из жилых домов спасли кролика.

"Он у нас три недели прожил, мы сделали ему клетку, купили корм. Потом сюжет о его спасении увидели владельцы животного. Если не ошибаюсь, жена была за границей, приехал муж и забрал кролика. Они были рады, что животному удалось спастись", – говорит Дмитрий.

Кролик чудом спасся, но получил повреждения. Ему немного подожгли усики, лапку.

Мы его обнаружили в воде, это была зима. Одни ушки торчали. Мы его сразу вынесли на улицу и передали водителю. Тот его сунул под бушлат и грел три часа, пока мы занимались ликвидацией пожара. Придумали ему имя Лаки,

– добавляет спасатель.

Спасенный кролик Лаки / Фото ГСЧС в Харьковской области

Дмитрий говорит, что они надеялись, что Лаки будет любимцем в подразделении, символом. Но когда увидели, как волнуются хозяева, вернули животное, чтобы он жил с семьей.

Когда понимаешь, что тебя и твою страну защищают люди, которые ценят каждую жизнь, то веришь, что эта жизнь таки победит тьму. Когда смотришь в глаза этих героев, чувствуешь силу и спокойствие. Спасатели – герои без оружия. Люди с большим сердцем. Мужество каждого из них – это наша надежда на будущее. Спасибо за защиту!