"Герои ислама": талибы пообещали подарить семьям террористов-смертников деньги и землю

Представители "Талибана" назвали смертников "героями ислама". Членам семей террористов, которые нанесли удар по американским и афганским силам, пообещали подарить деньги и землю.

Талибский так называемый "исполняющий обязанности министра внутренних дел" Сираджуддин Хакани предложил родственникам десятков террористов предоставить одежду и примерно 112 долларов. Таким образом решили наградить родных "бомбардировщиков-мучеников", погибших за джихад.

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Усиление агрессии в Афганистане

Такие комментарии Хакани могут свидетельствовать о предстоящем усилении экстремальной агрессии в Афганистане после захвата власти талибами. Этот шаг противоречит заверениям террористов в августе 2021 года, когда они захватили Кабул.

Ранее США и их международные партнеры предупредили "Талибан", что не признают новое правительство, если в стране будет процветать терроризм и экстремизм. Талибы пообещали соблюдать демократические нормы.

В начале октября 2021 года талибы заявили о переводе специального батальона из боевиков-смертников. "Ополчение Мансура" направили охранять границы Афганистана с Китаем и Таджикистаном.

Чтобы убедиться в том, что новая власть Афганистана избежит радикализации, официальные представители Евросоюза, США и террористов "Талибана" собрались в октябре на совместную встречу. В то же время в Организации Объединенных Наций убеждены, что страна может вскоре оказаться в тяжелой экономической ситуации и потребует гуманитарной поддержки.

После захвата власти талибами, США прекратили миллиардные вливания активов в Афганистан. Международные валютные организации также приостановили 75% всех финансовых выплат, которые предоставляли предыдущему правительству.

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