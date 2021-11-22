Герои, которые вернулись: в Черновцах военные с ООС прошли колонной в центре города

В центре Черновцов 22 ноября прошла колонна военных, которые вернулись из зоны ООС. В руках воины несли фотографии погибших побратимов.

Колонна прошла от Соборной площади до Национального университета. На время происшествия в центре города перекрыли движение транспорта.

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Участник шествия Дмитрий Доскалюк рассказал, что вернулся из поселка Зайцево на Донбассе.

Заехали туда в начале марта, а выехали месяц назад. Я пошел добровольно, это впервые,

– отметил воин.

В Черновцы вернулись воинские части а3715 и а3029.

Маршрут колонны пролегал от Соборной площади до национального университета / Суспільне

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