Герои среди нас: в Кропивницком мужчина спас девочку, которая провалилась под лед

24 декабря 2021 , 09:36
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ГСЧС Кировоградской области

В Кропивницком под лед на пруду провалилась девочка. К счастью, на помощь пришел мужчина, который быстро сориентировался в ситуации и спас жизнь ребенку.

Опасный инцидент произошел после обеда 23 декабря. В помещение Гимназии, что в микрорайоне Озерная, забежала взволнованная школьница.

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На помощь позвала школьница

Девочка сообщила, что под лед на пруду неподалеку провалился ребенок. В это время в гимназии был врач и общественный деятель Константин Ярынич. Он взял веревку и бросился к пруду.

Работники учебного заведения позвонили спасательным службам. В это время Константин снял одежду и по льду подполз к ребенку. Понемногу он начал вытаскивать девочку, в это время экстренно прибыли и сотрудники ГСЧС. Они помогли мужчине со спасением.

Пострадавшей оказалась пятиклассница

Пострадавшую пятиклассницу быстро перенесли в гимназию, где согрели и попытались успокоить. Впоследствии прибыла скорая помощь и школьницу доставили в детскую областную больницу. Медики говорят, что ее состояние – удовлетворительное.

Уважаемые родители, педагоги! Следите за досугом детей! Учите их правилам безопасности! Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ходить на водоемы,
 –  предостерегли в ГСЧС.


Мужчина подполз к ребенку по льду / Фото ГСЧС


Девочку доставили в больницу / Фото ГСЧС

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Автор: Ірина Пундор