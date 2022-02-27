Герои, – в Турции в восторге от украинцев

Турция восхищается украинцами, которые отважно защищают свою землю от российского захватчика.

Об этом в своем фейсбуке рассказал украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев.

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Пашаев подчеркнул, что Украина вызывает восхищение, которого у турок он не видел ни к кому за 20 лет чтения их медиа. "Cesur Ukraynalılar (джесур украйналилар) – героические украинцы", – написал журналист.

Что пишут о войне России против Украины

Издание Yeni çağ ("Новая эпоха"), например, все материалы сейчас посвящает именно Украине. "Военную операцию" журналисты этого издания называют "оккупационной операцией России". Основные месседжи: украинцы сопротивляются мощнейшей армии континента.

Погибшей героине Ирине Цвилий посвятили отдельный материал. Пишут там и о каждом незаурядном случае этой войны, как от об уничтоженном русском конвое или подвиге Виталия Скакуна, который взорвал мост в Геническе и погиб. Отдельно – о президенте Зеленском, который за двое суток стал "политической и военной звездой".

Если читать "Новые сутки", то украинцы выглядят идеально солидарной нацией во главе с мужественным руководством. При этом все знают, что страна демократическая, а против нее диктаторские монстры с порабощенным населением,

– подчеркнул Пашаев.

Журналист отметил также, что откровенные поклонники Путина в Турции как-то вообще замолчали. Турки делится на тех, кто однозначно поддерживает Украину и тех, кто считает, что "надо сохранить отношения с обеими сторонами" из-за помидоров, туризма, газа.

Примирение с Канадой

По словам Пашаева, Украину в Турции поддерживает не только президент Эрдоган, власть в целом, но и оппозиция.

"Ну и главное – сегодняшние новости начали с примирения Канады с Турцией. После Карабаха армянское лобби добилось эмбарго от Канады по поставкам комплектующих и технологий для турецких беспилотников. Результат Bayraktar в руках украинцев против россиян заставил канадцев полностью возобновить сотрудничество с Анкарой над БПЛА", – подчеркнул Пашаев.

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