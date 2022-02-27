Про це у своєму фейсбуці розповів український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.

До теми Норвегія, Швейцарія, Туреччина: у світі виходять на протести, щоб підтримати Україну​

Пашаєв наголосив, що Україна викликає захоплення, якого в турків він не бачив ні до кого за 20 років читання їхніх медіа. "Cesur Ukraynalılar (джесур украйналилар) – героїчні українці", – написав журналіст.

Що пишуть про війну Росії проти України

Видання Yeni çağ ("Нова доба"), наприклад, усі матеріали зараз присвячує саме Україні. "Військову операцію" журналісти цього видання називають "окупаційною операцією Росії". Основні меседжі: українці чинять спротив найпотужнішій армії континенту.

Загиблій героїні Ірині Цвілій присвятили окремий матеріал. Пишуть там і про кожний непересічний випадок цієї війни, як от про знищенного російського конвою чи подвиг Віталія Скакуна, який підірвав міст в Генічеську та загинув. Окремо – про президента Зеленського, який за 2 доби став "політичною й військовою зіркою".

Якщо читати "Нову добу", то українці виглядають ідеально солідарною нацією на чолі з мужнім керівництвом. При цьому всі знають, що країна демократична, а проти неї диктаторські монстри з поневоленим населенням,

– підкреслив Пашаєв.

Журналіст зазначив також, що відверті прихильники Путіна у Туреччині якось взагалі замовкли. Турки ділиться на тих, хто однозначно підтримує Україну і тих, хто вважає, що "треба зберегти стосунки з обома сторонами" через помідори, туризм, газ.

Зверніть увагу! За словами Пашаєва, Україну в Туреччині підтримує не тільки президент Ердоган, влада у цілому, але й опозиція.

Примирення з Канадою

"Ну і головне – сьогоднішні новини почали з примирення Канади з Туреччиною. Після Карабаху вірменське лоббі добилося ембарго від Канади щодо постачання комплектуючих й технологій для турецьких безпілотників. Результат Bayraktar в руках українців проти росіян змусив канадців повністю відновити співпрацю з Анкарою над БПЛА", – підкреслив Пашаєв.

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