Майор запаса предположил, какими могут быть действия оккупантов на Сумщине
Российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Сумской области. Не стоит отбрасывать вариант, что когда-то захватчики попытаются и там провести наступление.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что стоит быть готовым к любым вариантам. Когда-то рассказывали, что новое наступление на Харьковщине вряд ли будет. А оно таки произошло.
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Чего ожидать на Сумщине
Как отметил Гетман, с теми силами, которые имеют оккупанты вблизи Сумщины, невозможно захватить большой город. Но не стоит исключать, что сейчас есть все признаки подготовки к наступательным действиям: пошло увеличение артиллерийских обстрелов, удары "Шахедами", активизация диверсионно-разведывательных групп и тому подобное.
Понятно, что оккупанты могут что-то готовить. Может быть два сценария. Первый – осуществить точечную операцию, чтобы растянуть ресурсы нашего государства.
Или это может быть попытка повторить харьковский сценарий. Создать 2 – 3 плацдарма, чтобы двигаться дальше. Ближе к Сумам. Могут попытаться подсунуться как можно ближе, чтобы была возможность бить по городу из ствольной артиллерии,
– предположил Гетман.
Ситуация на Сумщине: кратко
- Украина отслеживает ресурсы, которые оккупанты накапливают вблизи границы с Сумской областью. Если будет угроза наступления, то Главное управление разведки официально об этом сообщит.
- В Госпогранслужбе отметили, что оккупанты могут попытаться расширить зону боевых действий. Военные это понимают, поэтому готовы к любому развитию событий. Оккупанты могут таким образом растянуть оборону наших войск. Известно, что Сумская область имеет более 560 километров границы с Россией.
- Оккупанты регулярно пытаются запустить ДРГ на территорию Сумщины. Это не происходит ежедневно, но вражеская активность там высока.