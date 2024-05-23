Майор запаса предположил, какими могут быть действия оккупантов на Сумщине

Российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Сумской области. Не стоит отбрасывать вариант, что когда-то захватчики попытаются и там провести наступление.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что стоит быть готовым к любым вариантам. Когда-то рассказывали, что новое наступление на Харьковщине вряд ли будет. А оно таки произошло.

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Чего ожидать на Сумщине

Как отметил Гетман, с теми силами, которые имеют оккупанты вблизи Сумщины, невозможно захватить большой город. Но не стоит исключать, что сейчас есть все признаки подготовки к наступательным действиям: пошло увеличение артиллерийских обстрелов, удары "Шахедами", активизация диверсионно-разведывательных групп и тому подобное.

Понятно, что оккупанты могут что-то готовить. Может быть два сценария. Первый – осуществить точечную операцию, чтобы растянуть ресурсы нашего государства.

Или это может быть попытка повторить харьковский сценарий. Создать 2 – 3 плацдарма, чтобы двигаться дальше. Ближе к Сумам. Могут попытаться подсунуться как можно ближе, чтобы была возможность бить по городу из ствольной артиллерии,

– предположил Гетман.

Ситуация на Сумщине: кратко